Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса

В России за сутки коронавирус подтвержден у 7 600 человек в 83 регионах.
ИЦК сообщает, что в РФ за сутки зафиксировано 7 600 случае инфицирования COVID – 19. Из них у 32 % вирус протекает бессимптомно. По регионам новые случаи распределились следующим образом:
1. Москва 1068
2. Московская область 506
3. Ханты-Мансийский АО 295
4. Нижегородская область 219
5. Санкт-Петербург 217
6. Воронежская область 199
7. Свердловская область 197
8. Иркутская область 194
9. Челябинская область 176
10. Республика Тыва 150
11. Красноярский край 146
12. Ростовская область 141
13. Ямало-Ненецкий АО 140
14. Саратовская область 112
15. Ульяновская область 110
16. Новосибирская область 109
17. Волгоградская область 108
18. Архангельская область 107
19. Ставропольский край 102
20. Омская область 98
21. Приморский край 90
22. Карачаево-Черкесская Республика 87
23. Мурманская область 85
24. Республика Саха (Якутия) 85
25. Тульская область 83
26. Ивановская область 81
27. Белгородская область 80
28. Республика Дагестан 79
29. Брянская область 76
30. Псковская область 75
31. Кабардино-Балкарская Республика 75
32. Кемеровская область 75
33. Пензенская область 73
34. Алтайский край 73
35. Чувашская Республика 71
36. Забайкальский край 69
37. Курская область 68
38. Пермский край 66
39. Хабаровский край 66
40. Оренбургская область 64
41. Тверская область 63
42. Самарская область 63
43. Новгородская область 61
44. Краснодарский край 61
45. Калужская область 60
46. Томская область 60
47. Республика Коми 59
48. Амурская область 59
49. Орловская область 58
50. Республика Мордовия 54
51. Республика Башкортостан 53
52. Ленинградская область 52
53. Владимирская область 51
54. Липецкая область 50
55. Тамбовская область 50
56. Астраханская область 48
57. Рязанская область 47
58. Кировская область 47
59. Тюменская область 47
60. Ярославская область 45
61. Смоленская область 44
62. Курганская область 43
63. Республика Бурятия 42
64. Сахалинская область 41
65. Республика Татарстан 39
66. Камчатский край 38
67. Республика Карелия 34
68. Республика Марий Эл 31
69. Республика Северная Осетия 30
70. Костромская область 29
71. Калининградская область 29
72. Республика Хакасия 29
73. Республика Адыгея 28
74. Республика Ингушетия 22
75. Магаданская область 20
76. Чеченская Республика 19
77. Удмуртская Республика 19
78. Вологодская область 17
79. Республика Алтай 15
80. Республика Крым 13
81. Республика Калмыкия 12
82. Еврейская АО 2
83. г.Севастополь 1
В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Выздоровели за весь период 344 416 человек (+4 705 за сутки). Скончались 8 206 человек (за сутки 95).
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все