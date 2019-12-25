Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса

Всего в России за сутки коронавирус диагностирован у 7 600 человек.

В России за сутки коронавирус подтвержден у 7 600 человек в 83 регионах.

ИЦК сообщает, что в РФ за сутки зафиксировано 7 600 случае инфицирования COVID – 19. Из них у 32 % вирус протекает бессимптомно. По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 1068

2. Московская область 506

3. Ханты-Мансийский АО 295

4. Нижегородская область 219

5. Санкт-Петербург 217

6. Воронежская область 199

7. Свердловская область 197

8. Иркутская область 194

9. Челябинская область 176

10. Республика Тыва 150

11. Красноярский край 146

12. Ростовская область 141

13. Ямало-Ненецкий АО 140

14. Саратовская область 112

15. Ульяновская область 110

16. Новосибирская область 109

17. Волгоградская область 108

18. Архангельская область 107

19. Ставропольский край 102

20. Омская область 98

21. Приморский край 90

22. Карачаево-Черкесская Республика 87

23. Мурманская область 85

24. Республика Саха (Якутия) 85

25. Тульская область 83

26. Ивановская область 81

27. Белгородская область 80

28. Республика Дагестан 79

29. Брянская область 76

30. Псковская область 75

31. Кабардино-Балкарская Республика 75

32. Кемеровская область 75

33. Пензенская область 73

34. Алтайский край 73

35. Чувашская Республика 71

36. Забайкальский край 69

37. Курская область 68

38. Пермский край 66

39. Хабаровский край 66

40. Оренбургская область 64

41. Тверская область 63

42. Самарская область 63

43. Новгородская область 61

44. Краснодарский край 61

45. Калужская область 60

46. Томская область 60

47. Республика Коми 59

48. Амурская область 59

49. Орловская область 58

50. Республика Мордовия 54

51. Республика Башкортостан 53

52. Ленинградская область 52

53. Владимирская область 51

54. Липецкая область 50

55. Тамбовская область 50

56. Астраханская область 48

57. Рязанская область 47

58. Кировская область 47

59. Тюменская область 47

60. Ярославская область 45

61. Смоленская область 44

62. Курганская область 43

63. Республика Бурятия 42

64. Сахалинская область 41

65. Республика Татарстан 39

66. Камчатский край 38

67. Республика Карелия 34

68. Республика Марий Эл 31

69. Республика Северная Осетия 30

70. Костромская область 29

71. Калининградская область 29

72. Республика Хакасия 29

73. Республика Адыгея 28

74. Республика Ингушетия 22

75. Магаданская область 20

76. Чеченская Республика 19

77. Удмуртская Республика 19

78. Вологодская область 17

79. Республика Алтай 15

80. Республика Крым 13

81. Республика Калмыкия 12

82. Еврейская АО 2

83. г.Севастополь 1







В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели за весь период 344 416 человек (+4 705 за сутки). Скончались 8 206 человек (за сутки 95).

Фото: pixabay.com