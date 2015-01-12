В Липецке блогер заснял спящих в салоне служебной машины полицейских

По факту произошедшего ведется проверка.

В Липецке очередной блогер заснял спящих в салоне служебной машины сотрудников полиции. После этого очевидец разместил ролик в социальных сетях. на кадрах видно, что на передних сиденьях расположились два инспектора дорожно-патрульной службы. Глава отдела по информационным связям МВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова уточнила, что инцидент мог произойти во время перерыва от работы.

По данному факту назначена служебная проверка. А вдруг у них, например, на этот момент был обед. То есть они могли взять на этот момент перерыв. Именно проверка даст возможность уточнить все обстоятельства. Ольга Снежкова, представитель пресс-службы МВД по региону

По факту произошедшего ведется служебная проверка. Специалисты оценят действия представителей закона и их руководителей. В случае выявления нарушений со стороны инспекторов, в их отношении будет применено дисциплинарное наказание.

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Фото и видео: Telegram / Реальная Война