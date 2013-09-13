Два риелтора похитили соцвыплаты ветеранов в Тамбовской области

Полиция задержала преступников, обналичивающих деньги ветеранов.

В Тамбовской области Два риелтора похитили социальные выплаты ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В комментарии представителя МВД РФ Ирины Волк говорится о том, что в настоящее время подозреваемые задержаны. Их обвиняют по статье за мошенничество при оформлении документов (по статье 159 УК РФ).

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Полиция установила, что преступники рассказывали ветеранам и их родственникам о том, что им полагается соцподдержка по обеспечению жильем за счет федерального бюджета. От имени клиентов оформлялась доверенность на представление их интересов. Затем злоумышленники передавали документы в Управление по социальной защите. Среди пакета документов были и фиктивные образцы. После предоставления денежных средств для ветеранов ВОВ, преступники обналичивали их и присваивали себе. Общий ущерб для государства от деятельности фигурантов расследования составил более 6,8 млн рублей. Сейчас подозремваемые находятся под домашним арестом.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России