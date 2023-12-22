В Липецке 27 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

Евгения Уваркина рассказала об аварийно-восстановительных работах в городе.

В Липецке произошла авария на сетях теплоснабжения. В результате без отопления остались по различным данным, от 27 до 40 многоквартирных домов. Проблема затронула свыше четырех тысяч жителей, из которых порядка одной тысячи - дети. Информацию о коммунальном происшествии подтвердила в социальных сетях глава города Евгения Уваркина. Она заметила, что в текущий момент сотрудники двух бригад ПАО "Квадра" производят отключение поврежденного участка сети для организации аварийно-восстановительных работ. Власти пообещали, что отопление вернется потребителям к 14 часам дня. При этом синоптики обещают 13 января понижение температуры до минус 22 градусов по Цельсию, а ночью - до минус 30.

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