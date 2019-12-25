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В сгоревшем доме в Левашово погиб человек
Сегодня, 12:14
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В сгоревшем доме в Левашово погиб человек

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В огнем боролись 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Во вторник, 14 сентября, в 10:42 управление МЧС по Петербургу получило сигнал о пожаре в Парголово, СНТ Левашово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что садовый деревянный дом размером 5х6 метров выгорел на площади 25 кв. метров. Возгорание локализовали к 11:25. На пожаре обнаружен погибший человек. Сведения уточняются.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины возгорания неизвестны.

Ранее мы писали, что на Стрелке Васильевского острова сгорел светофор.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, левашово, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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etueruerd
Сегодня 12:48

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