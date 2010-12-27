В Левашово открылся новый авиационный музей

В музей могут приходить все жители и гости города, но по предварительным заявкам или в дни открытых дверей и во время проведения военно-патриотических акций.

На военном аэродроме Левашово в Санкт-Петербурге состоялось открытие музея отдельного транспортного смешанного авиационного полка армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Новый авиационный музей должен стать центром военно-патриотического воспитания, местом встречи поколений защитников Отечества и молодёжи, готовой защищать страну. Александр Дуплинский, командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант

В музее находятся более 100 образцов техники, вооружения, документов и снимков. Есть и отдельная экспозиция, посвященная обороне Ленинграда: в нее вошли предметы, найденные на местах боев во время поисковых операций. В музее можно увидеть и вещи начала 1940-х годов из личного снаряжения ленинградских летчиков. Это, например, шлемофон, очки, кислородная маска, кожаный реглан, лётные сапоги, а также штурвал, кресло и педали боевого самолёта времён войны.

В музей могут приходить все жители и гости города, но по предварительным заявкам или в дни открытых дверей и во время проведения военно-патриотических акций.

Ранее создатель музея The Beatles перед смертью оставил записку.

Фото: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА/ ВК