Создатель музея The Beatles перед смертью оставил записку

Мужчина не хотел жить в стране, где никто не поддерживает дело его жизни.

Друзья главного "битломана" страны Коли Васина рассказали, что мужчина перед смертью оставил записку. Ее обнаружили во время обыска в здании основанного им "Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона" по адресу Пушкинская, 10.

В своем письму Васин сказал о "невозможности жить в мире, где никто не поддерживает созданный им храм" – дело всей его жизни. По факту происшествия уголовное возбуждено не будет.

Васин родился в городе на Неве в 1945 году. В 1963 году стал сильно увлекаться творчеством группы "The Beatles" и через три года переоборудовал свою квартиру в музей, впоследствии получивший неофициальное название "Yellow Submarine". Мужчина скончался, упав с третьего этажа в ТРК "Галерея". На момент смерти ему было 73 года.

Ранее на Piter.TV: Умер один из авторов комиксов Marvel Гэри Фридрих

Фото: facebook.com/nick.barabanov