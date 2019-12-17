На проспекте Славы сын нашел предсмертную записку отца

Тело отца нашли в его собственной квартире.

Полиция расследует смерть 52-летнего петербуржца на проспекте Славы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился сын погибшего. Он рассказал, что у квартиры 254 дома 43/49 по проспекту Славы он нашел предсмертную записку отца.

В результате выезда в своей квартире с огнестрельным ранением головы обнаружен труп 52-летнего мужчины. Изъято: 39 патронов кл. 7,62 мм, гильза, 2 магазина, пистолет марки "ТТ" №30035845 (в ОЛРР не зарегистрирован), 7.62, предсмертная записка.

Фото: Piter.TV