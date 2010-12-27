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Умер один из авторов комиксов Marvel Гэри Фридрих
Сегодня, 18:57
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Rybka123
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Умер один из авторов комиксов Marvel Гэри Фридрих

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Художник долго боролся с болезнью Паркинсона.

На 76-ом году жизни скончался один из авторов комиксов Marvel Гэри Фридрих. О кончине художника сообщило издание The Hollywood Reporter.

Причиной смерти Фридриха стала болезнь Паркинсона, с которой он боролся на протяжении долгого времени.

Свой первый комикс художник создал в еще в 1960 году, когда работал в издании Charlton Comics. После он перебрался в Marvel Comics, где и придумал такие комиксы как  "Призрачный гонщик", "Сын Сатаны" и другие.  Свой творческий путь Фридрих завершил в 1978 году, однко спустя 15 лет вернулся к работе в комапнии Topps Comics.

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Фото: Википедия

Теги: гэри фридрих , комиксы marve
Категории: Лента новостей Мировые новости

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