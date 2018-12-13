В Петербурге на козырьке дома нашли тело мертвого подростка

Юноша упал с 9-го этажа.

Утром 22 мая в Калининском районе Петербурга произошла трагедия. При падении с большой высоты скончался семиклассник. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Луначарского. Тело молодого человека нашли около 8 часов утра на козырьке парадной одного из домов. Медики нашли на теле травмы, которые можно получить при падении с высоты. Известно, что погибший упал с 9-го этажа.

В ходе расследования выяснилось, что юноша проживал в неполной семье и состоял на учете у психиатра. В квартире он оставил предсмертную записку.

Ранее мы писали, что в Петербурге подросток получил тяжелые травмы, упав с троллейбуса.

Фото: Piter.TV