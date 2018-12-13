В Петербурге подросток получил тяжелые травмы, упав с троллейбуса

Утром 21 мая в полицию Московского района пришла телефонограмма из больницы. Медики рассказали о госпитализации 13-летнего школьника, который упал с троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, а также субарахноидальное кровотечение.
Стало известно, что ребенок упал с высоты около двух метров. Как именно это произошло, неизвестно. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
Ранее мы писали, что на Металлистов из окна выпал маленький ребенок.
Фото: Piter.TV
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Господи, как страшно все это.