В Петербурге подросток получил тяжелые травмы, упав с троллейбуса

Мальчик упал с двухметровой высоты.

Утром 21 мая в полицию Московского района пришла телефонограмма из больницы. Медики рассказали о госпитализации 13-летнего школьника, который упал с троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, а также субарахноидальное кровотечение.

Стало известно, что ребенок упал с высоты около двух метров. Как именно это произошло, неизвестно. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что на Металлистов из окна выпал маленький ребенок.

Фото: Piter.TV