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В Петербурге подросток получил тяжелые травмы, упав с троллейбуса
Сегодня, 10:39
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Alena_Zinovieva

В Петербурге подросток получил тяжелые травмы, упав с троллейбуса

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Мальчик упал с двухметровой высоты.

Утром 21 мая в полицию Московского района пришла телефонограмма из больницы. Медики рассказали о госпитализации 13-летнего школьника, который упал с троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, а также субарахноидальное кровотечение.

Стало известно, что ребенок упал с высоты около двух метров. Как именно это произошло, неизвестно. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что на Металлистов из окна выпал маленький ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, упал с высоты, черепно-мозговая травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Аноним
Сегодня 11:18

Господи, как страшно все это. 

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