На Металлистов из окна выпал маленький ребенок

Данные о состоянии пострадавшего выясняются. Свидетели событий не смогли рассказать, жив малыш или нет.

В Красногвардейском районе Петербурга маленький ребенок выпал из открытого окна. Об этом сообщают очевидцы. Они заметили, что малыш свалился со второго этажа. Инцидент произошел на улице Металлистов, 25 к 1.

На данный момент местные жители не могут сказать, выжил пострадавший или нет. На месте работают представители полиции и скорой помощи. Жертву невнимательности родителей забрали на реанимобиле.

Да куда мать смотрела??!! Понарожают, а потом никакой материнской ответственности. УЖАСНО комментируют местные жители

Другие добавляют, что повсюду упоминается о том, что москитные сетки не спасают от того, чтобы ребенок не упал из открытого окна. Сетки рвутся и вылетают вместе с малышом. Поэтому родителей просят быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Piter.tv писал о том, что четырехлетний малыш выпал с балкона 8 этажа на Красносельском шоссе и выжил.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

