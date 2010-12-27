На Металлистов двухлетняя девочка отравилась гелем для стирки

В Санкт-Петербурге родители оставили двухлетнего ребенка одного дома. Девочка строила "акцию протеста", отравившись химией.

В Калининском районе Петербурге двухлетняя девочка из любопытства выпила гель, предназначающийся для стирки вещей. Пострадавшую удалось экстренно госпитализировать. Ребенок получил серьезное отравление, но до больницы пациентка доехала. Сейчас жертва находится в пятой городской детской больнице имени Филатова. У нее диагностировали острое отравление.

Делом заинтересовались представители закона. Они считают, что до тяжелого состояния малышку довела невнимательности родителей. Ребенок глотнул неизвестную жидкость во время отсутствия взрослых в поле видимости. Оперативники узнали, что мать и отец около полудня 17 апреля оставили двухлетнюю дочь одну в квартире по улице Металлистов. Куда и зачем выходили родители - неизвестно. Когда петербуржцы вернулись, то застали чадо у ужасном состоянии. Они вызвали врачей скорой помощи.



Сейчас состояние малышки оценивается как стабильное.

Фото: Pixabay.com

