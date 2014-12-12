На проспекте Металлистов во время пожара пострадали дети

Их доставили в больницу.

На проспекте Металлистов, 50, в воскресенье ранним утром, 11 июня, произошел пожар. В результате случившегося пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя охватило одну из комнат в трехкомнатной квартире. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 4:29. Огонь распространился по площади 11 "квадратов".

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В результате случившегося пострадали три человека. Среди них двое маленьких детей. Их доставили в больницу. Еще один мужчина отказался от госпитализации.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv