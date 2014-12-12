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На улице Подвойского потушили трехкомнатную квартиру
Сегодня, 9:12
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На улице Подвойского потушили трехкомнатную квартиру

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Объект тушили 15 пожарных и три единицы техники. 

В Невском районе сегодня, 11 июня, произошел пожар. На улице Подвойского в доме № 34 потушили трехкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:09. Пламя охватило 20 квадратных метров.

Спасатели боролись с огнем около 25 минут. Объект тушили 15 пожарных и три единицы техники. 

Пламя удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: при обрушении трибуны цирка-шапито в Лесколово пострадала девочка-подросток.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, спасатели, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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