При обрушении трибуны цирка-шапито в Лесколово пострадала девочка-подросток

С места происшествия самостоятельно эвакуировались около 120 человек.

Вечером субботы 10 июня, в посёлке Лесколово Всеволожского района Ленобласти обрушилась трибуна передвижного цирка. В результате пострадала девочка подросток 2017 года рождения, она сломала ногу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по 47-ому региону.

Информация о происшествии поступила спасателям в 18:35. К месту обрушения выдвинулась 104-ая пожарная часть "Леноблпожспаса". С места происшествия самостоятельно эвакуировались около 120 человек.

По данным пресс-службы областного правительства, бригада скорой помощи осмотрела троих человек, которые отказались от госпитализации. Пострадавшей девочке оказывают помощь медики.

На месте происшествия ведут работу правоохранители.

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Фото: Piter.TV