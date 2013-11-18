На трассе "Зуево-Новая Ладога" в результате ДТП погиб водитель Renault

В пятницу, 9 июня, на дороге "Зуево-Новая Ладога" в Киришском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 67-летний водитель, управляя Kia Sportage, столкнулся c движущейся впереди в попутном направлении Renault Fluence под управлением 50-летнего собственника легковушки. Затем Renault вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Iveco Stralis под управлением 39-летнего мужчины.
В результате аварии водитель Renault от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что пожилая пассажирка Lada погибла в аварии на трассе "Сортавала".
Фото: Piter.TV
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