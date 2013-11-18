На трассе "Зуево-Новая Ладога" в результате ДТП погиб водитель Renault

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 9 июня, на дороге "Зуево-Новая Ладога" в Киришском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 67-летний водитель, управляя Kia Sportage, столкнулся c движущейся впереди в попутном направлении Renault Fluence под управлением 50-летнего собственника легковушки. Затем Renault вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Iveco Stralis под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Renault от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая пассажирка Lada погибла в аварии на трассе "Сортавала".

Фото: Piter.TV