Пожилая пассажирка Lada погибла в аварии на трассе "Сортавала"

Неправильно выбравший дистанцию 63-летний водитель за период 2022-2023 г.г. к административной ответственности привлекался 63 раза.

В четверг, 8 июня, на 21-ом км трассы "Сортавала" произошла авария, в результате которой скончалась пожилая пассажирка легкового автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 36-летний водитель, управляя своим ГАЗ, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении в крайней правой полосе авто Lada Kalina под управлением 79-летнего пенсионера.

В результате ДТП 74-летняя пассажирка Lada скончалась от полученных телесных повреждений. Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель ГАЗ за период 2022-2023 г.г. к административной ответственности привлекался 63 раза.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на территории Пушкинского района серьёзно пострадала дошкольница.

Фото: Piter.TV