В ДТП на территории Пушкинского района серьёзно пострадала дошкольница

Ребёнка сбил 18-летний водитель ВАЗ.

Вечером четверга, 8 июня, в посёлке Ленсоветовский Пушкинского района произошла авария, в результате которой серьезно пострадала воспитанница дошкольного отделения. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 18-летний водитель ВАЗ двигался по дворовой территории и сбил переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения семилетнюю девочку.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии с закрытым переломом правого плеча, травмой живота, ушибом передней брючной стенки, и шоком.

Ранее мы сообщили о том, что водитель, насмерть сбивший мальчика на Выборгском шоссе, пришёл в полицию с повинной.

Фото: Piter.TV