Четырехлетний малыш выпал с балкона 8 этажа на Красносельском шоссе и выжил

В тяжелом состоянии он находится в Детской больнице имени Раухфуса.

Маленький петербуржец остался жив после падения с восьмого этажа. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Четырехлетний малыш выпал с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома на Красносельском шоссе. Инцидент произошел около 12:20 из-за недосмотра родителей. Мальчик находится в Детской больнице имени Раухфуса. У него сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб левой почки, перелом костей таза, разрыв селезенки.

Его матери 40 лет, отцу – 32 года. Женщина состоит на учете из-за того, что она ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности.

16 мая в НИИ Джанелидзе скончалась петербурженка, которую из окна вытолкнул возлюбленный.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области