В Летний сад вернулись лебеди

В прошлом году в сад птицы не прилетели из-за пандемии. Но в этом году здесь поселилась семейная пара - Елисей и Любава.

В Летнем саду вновь появились лебеди. Семейная пара шипунов обитает на Карпиевом пруду. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Александр Беглов навестил новых гостей паркового ансамбля. Он отметил, что ежегодно сюда прилетают белые лебеди, исключением стал лишь 2020 год - птицы остались дома из-за пандемии.

Долгие годы в Летнем саду обитала семейная пара птиц - Руслан и Людмила. Теперь на смену старшему поколению осваивать новую территорию будут Елисей и Любава.

Как правило, лебеди-шипуны появляются в парке в мае-июне. Покидают летнюю резиденцию они в октябре. Птиц навещают сотрудники Зоопарка - они привозят им корм, проверяют здоровье, следят за поведением. Угощают белокрылых зерновыми кормами, мясом, рыбой и витаминными добавками. Лебеди любят и водоросли со дна водоема. Другую пищу им есть нельзя: она может нанести вред их здоровью.

Лебеди могут агрессивно защищать свою территорию, поэтому подходить к ним близко не рекомендуется.

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Фото: Pixabay