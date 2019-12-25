В Летнем Саду упала 260-летняя липа и снесла скульптуру

Упавшее дерево снесло скульптуру "Аллегория сладострастия".

В субботу, 14 августа, сильный ветер сломал 260-летнюю липу в Летнем саду Петербурга. Об этом рассказали в группе "Сады Русского музея" в социальной сети "ВКонтакте".

В публикации говорится, что инцидент произошел сегодня "падение липы мелколистной, возраст которой насчитывает 260 лет". Более того, упавшее дерево уронило скульптуру "Аллегория сладострастия".

Горожан и гостей Петербурга предупредили, что садам Русского музея более 300 лет, поэтому на их территории растет много старовозрастных деревьев. Посетителям рекомендуют соблюдать осторожность, потому что прогулка по саду в ветреную погоду может быть опасной.

Ранее мы писали, что упавший 160-летний дуб Ботанического сада превратят в арт-объект. Также часть ветвей дуба пойдет на материалы для выращивания орхидей и других растений.

Фото: Вконтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ