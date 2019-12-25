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В Леноблизбирком передали документы первого кандидата в областные губернаторы
Сегодня, 13:44
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В Леноблизбирком передали документы первого кандидата в областные губернаторы

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Им стал атаман Александр Калинин.

В Ленобласти появился первый официальный кандидат в губернаторы. Документы на участие в предстоящих выборах подал атаман Станичного казачьего общества "Станция Ладожская" Александр Калинин. Об этом сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

Атаман представляет партию "Социальной защиты". Ему уже выдали подтверждение документов для выдвижения и разрешение Кандидату выдали подтверждение получения документов для выдвижения и разрешили открыть избирательный счет.

Отметим, что сроки подачи заявок для кандидатов заканчиваются 2 июля.

Ранее мы рассказали о том, что "Единая Россия" одобрила Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах.

Фото: Пресс-служба Леноблизбиркома

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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