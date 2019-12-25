"Единая Россия" одобрила Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах

В результате тайного голосования представителей партии "Единая Россия", кандидатом на предстоящие 13 сентября выборы губернатора был назначен нынешний глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Также в качестве выдвиженца от партии рассматривалась кандидатура депутата областного ЗАКСа Александра Петрова.
Отметим, что губернаторский пост Дрозденко получил в 2012 году.
Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко выступил с тезисами своей предвыборной программы.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все