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"Единая Россия" одобрила Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах
Сегодня, 14:42
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lizapoluda

"Единая Россия" одобрила Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах

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Выдвиженец руководит 47-ым регионом с 2012 года.

В результате тайного голосования представителей партии "Единая Россия", кандидатом на предстоящие 13 сентября выборы губернатора был назначен  нынешний глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Также в качестве выдвиженца от партии рассматривалась кандидатура депутата областного ЗАКСа Александра Петрова.

Отметим, что губернаторский пост Дрозденко получил в 2012 году.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко выступил с тезисами своей предвыборной программы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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