"Единая Россия" одобрила Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах

Выдвиженец руководит 47-ым регионом с 2012 года.

В результате тайного голосования представителей партии "Единая Россия", кандидатом на предстоящие 13 сентября выборы губернатора был назначен нынешний глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Также в качестве выдвиженца от партии рассматривалась кандидатура депутата областного ЗАКСа Александра Петрова.

Отметим, что губернаторский пост Дрозденко получил в 2012 году.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко выступил с тезисами своей предвыборной программы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области