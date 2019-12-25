В Ленобласти жителям пообещали кратковременные дожди в понедельник

Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В понедельник жителей Ленобласти ждут кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 15 августа.

В понедельник обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть в юго-западном направлении. Его скорость составит 7-12 м/с. Ночь порывы ветра достигнут 15 м/с.

Температура воздуха в ночное время суток составит +11...+16 градусов. В некоторых районах области температура опуститься до +8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления - не прогнозируются.

Ранее на территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел второй пожар за 3 дня.

Фото: pexels, пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС"