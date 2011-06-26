В Кировске эвакуировали жителей дома из-за угрозы взрыва

По предварительной информации, в подъезде заминирована одна из квартир.

В Кировске (Ленинградская область) эвакуировали жителей парадной дома №20 по Ладожской улице после обнаружения подозрительного устройства, похожего на взрывное. Об этом 28 сентября местные жители рассказали в социальных сетях.

В связи с обнаружением взрывного устройства в одной из квартир парадной №8 по улице Ладожская, 20 жители этого подъезда были эвакуированы. автор поста

На место тут же прибыли сотрудники полиции и спасательных служб, а также специалисты-взрывотехники ОМОН. По предварительной информации, в подъезде заминирована одна из квартир. Информация уточняется.

Я живу в этом подъезде. У нас действительно заминирована одна квартира. На входной двери растяжка стоит. пользователь в комментариях под постом

Ранее мы писали, что в Волосово местные жители вместо картошки выкопали мину времён ВОВ.

Фото: ВКонтакте / Gorod47.ru-Кировский р-н Ленинградская область