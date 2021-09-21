В Волосово местные жители вместо картошки выкопали мину времён ВОВ

Мину заметили на ленте картофелеуборочного комбайна.

Местные жители города Волосово (Ленинградская область) во время сбора урожая вместо картошки нашли мину времен Великой Отечественной войны. Находкой жители поделились в социальных сетях 2й сентября. Её заметили на ленте картофелеуборочного комбайна.

Опасный урожай: в Волосово собирали картошку, а выкопали снаряд времен ВОВ. автор поста

Похожий случай произошел вблизи поселка Сергиево. Рабочие раскопали землю в рамках проведения работ и обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны.

Видео: Telegram / Мегаполис