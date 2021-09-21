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В Волосово местные жители вместо картошки выкопали мину времён ВОВ

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Мину заметили на ленте картофелеуборочного комбайна. 

Местные жители города Волосово (Ленинградская область) во время сбора урожая вместо картошки нашли мину времен Великой Отечественной войны. Находкой жители поделились в социальных сетях 2й сентября. Её заметили на ленте картофелеуборочного комбайна. 

Опасный урожай: в Волосово собирали картошку, а выкопали снаряд времен ВОВ.

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Похожий случай произошел вблизи поселка Сергиево. Рабочие раскопали землю в рамках проведения работ и обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны.

Видео: Telegram / Мегаполис

Теги: картошка, мина
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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