В Волосово местные жители вместо картошки выкопали мину времён ВОВ

Местные жители города Волосово (Ленинградская область) во время сбора урожая вместо картошки нашли мину времен Великой Отечественной войны. Находкой жители поделились в социальных сетях 2й сентября. Её заметили на ленте картофелеуборочного комбайна.
Опасный урожай: в Волосово собирали картошку, а выкопали снаряд времен ВОВ.
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Похожий случай произошел вблизи поселка Сергиево. Рабочие раскопали землю в рамках проведения работ и обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны.
Видео: Telegram / Мегаполис
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