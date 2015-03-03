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Рабочие нашли на проспекте Буденного бомбу времен войны
Сегодня, 15:32
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Рабочие нашли на проспекте Буденного бомбу времен войны

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Масса снаряда составляет около 100 килограммов. Боеприпас находится в состоянии коррозии.

Вблизи поселка Сергиево рабочие раскопали землю в рамках проведения работ и обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону 18 сентября.

Взрывотехники и саперы ОМОН установили, что находкой оказалась фугасная бомба ФАБ-100 массой в сто килограммов. Специалисты обезвредили боеприпас и вывезли его на полигон для уничтожения. В ближайшее время опасный объект ликвидируют.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пулково при досмотре почтового отправления обнаружили гранату.

Фото: Piter.tv

Теги: бомба, вов, улица буденного
Категории: Картина дня, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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