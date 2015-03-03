Рабочие нашли на проспекте Буденного бомбу времен войны

Масса снаряда составляет около 100 килограммов. Боеприпас находится в состоянии коррозии.

Вблизи поселка Сергиево рабочие раскопали землю в рамках проведения работ и обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону 18 сентября.

Взрывотехники и саперы ОМОН установили, что находкой оказалась фугасная бомба ФАБ-100 массой в сто килограммов. Специалисты обезвредили боеприпас и вывезли его на полигон для уничтожения. В ближайшее время опасный объект ликвидируют.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пулково при досмотре почтового отправления обнаружили гранату.

Фото: Piter.tv