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В Пулково при досмотре почтового отправления обнаружили гранату
Сегодня, 14:17
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В Пулково при досмотре почтового отправления обнаружили гранату

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Позже выяснилось, что это был лишь корпус от нее.

Похожий на гранату предмет обнаружили сотрудники аэропорта Пулково, когда проводили досмотр посылки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии. 

После проверки выяснилось, что это был лишь пустой корпус ручной гранаты Ф-1 и механическая запала. Никакой опасности найденный предмет не представлял.

Напугавшую всех посылку передали сотрудникам транспортной полиции. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов.

Фото: Piter.tv

Теги: граната, минеры, пулково
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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