В Пулково при досмотре почтового отправления обнаружили гранату

Позже выяснилось, что это был лишь корпус от нее.

Похожий на гранату предмет обнаружили сотрудники аэропорта Пулково, когда проводили досмотр посылки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии. После проверки выяснилось, что это был лишь пустой корпус ручной гранаты Ф-1 и механическая запала. Никакой опасности найденный предмет не представлял. Напугавшую всех посылку передали сотрудникам транспортной полиции. Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов. Фото: Piter.tv