В Пулково при досмотре почтового отправления обнаружили гранату

Похожий на гранату предмет обнаружили сотрудники аэропорта Пулково, когда проводили досмотр посылки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии.
После проверки выяснилось, что это был лишь пустой корпус ручной гранаты Ф-1 и механическая запала. Никакой опасности найденный предмет не представлял.
Напугавшую всех посылку передали сотрудникам транспортной полиции.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские полицейские задержали продавца боеприпасов.
Фото: Piter.tv
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