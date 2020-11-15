Полиция проводит проверку по факту происшествия.

В Ленобласти женщина умерла за 10 дней до родов, при этом самого ребенка еще можно спасти. Подробности жуткого происшествия во Всеволожске приводит портал 78.ru. В квартире дома №6 по улице Вахрушева родственниками была найдена 32-летняя женщина с пеной у рта, которая находилась на 39-й неделе беременности. Она перестала выходить на связь в соцсетях, а ее обнаружила троюродная сестра.

Медики позже констатировали ее смерть женщины, но забрали её в больницу, в надежде спасти ребенка. За несколько часов до смерти она звонила матери и жаловалась на плохое самочувствие. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе обнаружили раздетую четырехлетнюю девочку, которую отправили в больницу.

Фото: Piter.tv