В Калининском районе обнаружили раздетую четырехлетнюю девочку

Девочку отправили в больницу.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Калининском районе нашли маленькую девочку почти без одежды. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка принесли в отделение полиции. Девочку нашли у дома № 10 на Антоновской улице. На малыше из одежды были лишь трусы и кофта сиреневого цвета. По словам девочки, её мама находится на работе. Оказалось, что юная петербурженка проживает в доме № 27 на Ключевой улице. Девочка ходит в детский сад и заведующая отметила, что семья характеризуется положительно.

Девочку находится в больнице.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец открыл стрельбу на Коммунаров из-за шумной машины соседа.

Фото:pixabay