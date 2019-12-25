Женщина случайно подстрелила себя во время охоты в Ленобласти

Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом нижней фаланги правой стопы и инородным телом в ноге.

Женщина получила огнестрельное ранение во время охоты со своим знакомым в Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел около 8:30 в лесу у деревни Жоржино. 48-летняя женщина выстрелила себе в ногу, когда перезаряжала ружье.

Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом нижней фаланги правой стопы. У нее в ноге обнаружили инородное тело. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

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Фото: pexels.com