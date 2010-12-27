В Ленобласти женщина с друзьями до смерти избила своего супруга

Известно, что все участники преступления имели судимость.

В Бокситогорском районе местная жительница избила до смерти своего супруга вместе с друзьями. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Происшествие произошло в гостях у семейной пары, проживающей в съемной квартире на одной из улиц города Пикалево. По данным следствия, в период с 27 по 29 декабря 2018 года компания распивала спиртные напитки. Изрядно выпив, женщина затеяла конфликт со своим 33-летним супругом. В ходе словесной перепалки гражданка ударила супруга кастрюлей по голове. Однако мужчину это не вразумило. В результате женщине помогли её товарищи в лице 24-летнего мужчины и двух 21-летних парней. Мужчина получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу.

Сейчас компания злоумышленников находится под стражей. Кроме того, следователю удалось выяснить, что ранее женщина и мужчины привлекались к уголовной ответственности за преступления различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти на обочине обнаружили труп насмерть сбитого пешехода.

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