В Ленобласти на обочине обнаружили труп насмерть сбитого пешехода

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Лужском районе Ленобласти на обочине обнаружили труп сбитого пешехода. Об этом сообщила группа "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в социальной сети в "ВКонтакте".

О происшествии стало известно 20 ноября. Примерно в 20:55 на 113 км федеральной автодороги Р-23 "Псков" патрульными был найден труп неустановленного мужчины. Экспертная группа предположила, что гражданин скончался в результате наезда.

Сотрудники полиции начали поиски опасного водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялось заседание совета депутатов города.

Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" /ВКонтакте