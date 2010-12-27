В Ленобласти на обочине обнаружили труп насмерть сбитого пешехода

В Лужском районе Ленобласти на обочине обнаружили труп сбитого пешехода. Об этом сообщила группа "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в социальной сети в "ВКонтакте".
О происшествии стало известно 20 ноября. Примерно в 20:55 на 113 км федеральной автодороги Р-23 "Псков" патрульными был найден труп неустановленного мужчины. Экспертная группа предположила, что гражданин скончался в результате наезда.
Сотрудники полиции начали поиски опасного водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялось заседание совета депутатов города.
Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" /ВКонтакте
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