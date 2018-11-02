В Выборге состоялось заседание совета депутатов города

На нем был принят новый регламент работы.

В Выборге состоялось заседание депутатов городского совета. Его провел глава района Дмитрий Никулин. Также совещание посетил глава администрации Геннадий Орлов.

Во время заседания был утвержден обновленный регламент совета депутатов. В него добавили пункты, касающиеся организации депутатской деятельности, а также был установлен порядок проведения заседаний.

Также на совещании обсудили вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий, осуществляемых по программе "Комфортная среда" . Для формирования городской среды администрация рассматривает заявки от собрания собственников:

"Собственники избирают своего старшего председателя. Он уже определяет, где будут располагаться новые скамейки, урны и так далее. После этого мы отвозим все эти данные в комитет по ЖКХ, И вот с той суммой, которая софинансируется нам из бюджета Ленинградской области, мы уже формируем список приоритетных объектов," - отметил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов,

Среди прочего, обсудили ремонт проезжей части в 2020 году. Всего в Выборге, в следующем году, планируют отремонтировать более 20 дорог. Большое внимание было уделено ситуации с улицей Промышленной:

"Вся Промышленная стоит 300 миллионов. Мы будем выходить на нее после строительства нового виадука. Подрядная организация должна уйти в экспертизу в конце ноября, но мне кажется, что это произойдет не раньше февраля - марта. Поэтому строительство сдвинется еще минимум на год. Всего он будет строится два или три года", - прокомментировал Геннадий Орлов.

Во время заседания с отчетом об исполнении бюджета Выборга за первое полугодие и об изменениях бюджета на 2019 год выступил предстатель комитета финансов Александр Болучевский. Он заявил, что прогнозируемый доход бюджета на этот год составляет 996 715,3 тысячи рублей

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Видео: Piter.TV