Депутаты Выборгского района обсудили муниципальный бюджет

В рамках встречи на основании отчета комитета финансов районной администрации обсуждалось исполнение бюджета за I квартал 2019 года.

Глава МО "Город Выборг" Дмитрий Никулин провел заседание совета депутатов. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Первым с докладом выступил председатель комитета финансов администрации района Александр Болучевский. Он поделился анализом параметров бюджета по доходам и расходам. Так, бюджет МО "Выборгский район" Ленобласти за I полугодие 2019 года был исполнен по доходам на 57,6% и на 100,3% к уточненному плану I полугодия текущего года. В анализе сравнили показатели с 2018 годом и обнаружили, что в 2019 году в Выборг поступило на 39% больше.

Самый большой удельный вес в расходах бюджета приходится на образование – 80,6%, социальную политику – 5,4%, общегосударственные вопросы – 7,1% и межбюджетные трансферты общего характера – 4,2%. Дмитрий Никулин уточнил, что показатели свидетельствуют о том, что бюджет города ориентирован на социум.

Ранее Piter.TV сообщил, что совет депутатов Выборга изменил регламент работы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.