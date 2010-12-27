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Во Всеволожском районе женщина на параплане упала на электрические провода
Сегодня, 14:07
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Rybka123
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Во Всеволожском районе женщина на параплане упала на электрические провода

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Пострадавшую госпиталищировали в тяжелом состоянии. 

Жительница Лениградской области попала в больницу после удара током. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел 4 ноября во Всеволожском районе в поселке Углово. 42-летняя женщина на параплане упала на электрические провода и получила сильный удра током. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. 

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Фото: pixabay.com 

Теги: ленобласть , параплан , ток
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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