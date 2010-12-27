Во Всеволожском районе женщина на параплане упала на электрические провода

Пострадавшую госпиталищировали в тяжелом состоянии.

Жительница Лениградской области попала в больницу после удара током. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".



Как стало известно, инцидент произошел 4 ноября во Всеволожском районе в поселке Углово. 42-летняя женщина на параплане упала на электрические провода и получила сильный удра током. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.



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