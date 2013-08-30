МЧС России эвакуировало парапланериста из тайги 

Спасатели помогли пилоту, совершившему вынужденную посадку у реки Кизир.

Российская экстренная служба эвакуировала парапланериста из тайги. В социальных сетях сотрудники пресс-службы ГУ МЧС пояснили, что во время прогулочного полета в предгорьях Восточного Саяна, расположенного на территории Красноярского края, пилот совершил вынужденную посадку в труднодоступной местности. По предварительной информации, у летательного аппарата отказал двигатель. В результате мужчина приземлился возле охотничьей избы на реке Кизир. Самостоятельно мужчине пришлось бы преодолеть более 50 километров по зимнему лесу для того, чтобы добраться до обжитой местности. Для эвакуации летчика задействовали вертолет Ми-8 МЧС России.

Сотрудники ведомства посадили воздушное судно на замерзшую речную косу, подняли мужчина на борт и доставили в поселок Курагино. Медицинская помощь ему не требовалась. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: ГУ МЧС России