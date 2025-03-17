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В горах Крыма спасли туристку, которая травмировала голову

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Сейчас пациентка находится в руках медиков.

 В горах Крыма российские экстренные службы помогли туристке, которая травмировала голову. Инцидент зафиксирован на территории Большого каньона, расположенного в окрестностях села Соколиное Бахчисарайского района. Путешественница не могла ходить из-за травмы. Операция по спасению женщины проводилась в течение 15 часов. В результате потерпевшая была передана в руки медицинского персонала. Работа по транспортировке пациентке осложнялась темным временем суток, а также участком горно-лесной местности

Потребовалось 15 человек личного состава, чтобы транспортировать туристку с помощью альпинистского снаряжения и верёвок в безопасное место.

пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

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Фото и видео: ГУ МЧС России по Крыму

Теги: гу мчс, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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