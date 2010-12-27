В Москве неизвестный стрелял в олигарха из списка "Форбс" Олега Бурлакова

Сообщается, что стрелок не задел Бурлакова, а только повредил его автомобиль.

На Олега Бурлакова, Члена совета директоров "Краснодарпромжелдортранса", совершено покушение в центре Москвы.

По сообщениям в СМИ, Олег Бурлаков сам обратился в полицию после покушения. Он рассказал в полиции, что к его автомобилю подошел неизвестный и постучал в стекло. Когда Бурлаков приоткрыл окно, мужчина произвел несколько выстрелов. Сам бизнесмен не пострадал, только автомобиль получил повреждения от пуль.

Олег Бурлаков один из мультимиллионеров в России. По сведениям "Форбс" состояние Бурлакова на 2018 год оценивается в 650 миллионов. Бурлаков занимает 158 позицию из 200 самых богатых российских бизнесменов.

Фото: Форбс