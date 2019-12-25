  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти завершился весенний призыв
Сегодня, 12:08
82
lizapoluda

В Ленобласти завершился весенний призыв

0 0

Все новобранцы сдали тест на коронавирус.

В среду, 15 июля, в Ленинградской области прошел последний день весеннего призыва. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
В общей сложности на срочную службу заступили более 1,5 тысячи призывников. В связи с эпидемией коронавируса, призывные мероприятия были перенесены на 12 мая.
Будущие "срочники" сдали тест на наличие COVID-19 в организме: инфекция обнаружилась у 10 человек. Остальные призывники были транспортированы на специальном транспорте.  
Основная часть новоиспеченных солдат направлено в части ЗВО. В Президентском полку службу пройдут 10 человек.

Ранее мы рассказали о том, что с 16 июля в Ленобласти начнут действовать новые послабления по коронавирусу.

Фото:   Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии