В Ленобласти завершился весенний призыв

Все новобранцы сдали тест на коронавирус.

В среду, 15 июля, в Ленинградской области прошел последний день весеннего призыва. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности на срочную службу заступили более 1,5 тысячи призывников. В связи с эпидемией коронавируса, призывные мероприятия были перенесены на 12 мая.

Будущие "срочники" сдали тест на наличие COVID-19 в организме: инфекция обнаружилась у 10 человек. Остальные призывники были транспортированы на специальном транспорте.

Основная часть новоиспеченных солдат направлено в части ЗВО. В Президентском полку службу пройдут 10 человек.



Ранее мы рассказали о том, что с 16 июля в Ленобласти начнут действовать новые послабления по коронавирусу.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области