С 16 июля в Ленобласти начнут действовать новые послабления по коронавирусу

В некоторых общественных местах разрешили не носить маски.

Начиная с четверга, 16 июля, в Ленинградской области произойдет очередной этап снятия ограничений. Так, к работе вернутся школьные лагеря, салоны красоты и офисы МФЦ. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства.

Лагеря снова смогут принимать детей только в "желтой" и "зеленой" зонах. Остальные послабления касаются всех районов, но с рядом уточнений. Например, "масочный" режим отменен только в фитнес-центрах, банях, бассейнах, загсах и кафе. В МФЦ "желтой" и "красной" зоне сохраняется только посещение по предварительной записи.

Массовые мероприятия в "красной" зоне разрешены только при количестве посетителей до 80 человек. В "желтой" зоне максимально допустимое количество составит 160 человек, а в "зелёной" – до 300 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 47 новых случаев коронавируса в 39 населенных пунктах.

Фото: Piter.TV