В Ленобласти выявлено 47 новых случаев коронавируса в 39 населенных пунктах

В общей сложности в регионе насчитывается 5177 случаев.

По состоянию на среду, 15 июля, в Ленинградской области зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Пикалево, Струг, Клопиц, Сясьстроя, Мурино, Всеволожска, Кудрово, поселка имени Морозова, Старой, Токсово, Бугров, Лупполово, Рощино, Выборга, Светогорска, Каменногорска, Михалево, Тайцев, Никольского, Большого Рейзино, Больших Колпанов, Нового Учхоза, Старосиверской, Сяськелево, Пудости, Кусино, Шум, Русско-Высоцкого, Новогорелово, Ропши, Лаголово, Подпорожья, Кузнечного, Сланцев, Черновского, Тихвина, Кайваксы, Тосно, Красного Бора.

За все время эпидемии в регионе было обнаружено 5177 заболевших. Поправились 4289 человек, 42 умерли. За сутки произошло 2 летальных случая.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 264 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV