В Петербурге за сутки выявили 264 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выписали 10 424 человека.

За последние сутки в России подтвердили 6 422 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1 708 (26,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 264 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 47. За последние сутки подтверждена смерть 156 пациентов, в том числе 19 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 10 424 человека, в том числе 167 человек в Петербурге и 15 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV