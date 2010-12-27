В Ленобласти завершился конкурс "Краса службы занятости-2018"

Корону победительницы завоевала ведущий специалист областного комитета по труду и занятости Юлия Корсак.

В Ленинградской области состоялся конкурс "Краса службы занятости-2018". Об этом сообщает Комитет по труду и занятости населения Ленобласти.

В финал вышли 5 конкурсанток. Девушки прошли четыре этапа конкурса: деловой выход, творческий номер (подготовленный номер при поддержке коллег и друзей), вечернее дефиле и вопросы от жюри. Поддержать девушек пришли 150 сотрудников биржи труда Ленобласти. В жюри присутствовали известные дизайнеры, стилисты, ведущие, актеры, титулованная участница всероссийских конкурсов красоты и многие другие.

Номинация "Мисс Очарование" - ведущий инспектор Волховской биржи труда Екатерина Жевак; "Мисс Грация" и особая номинация от Ленинградской областной электросетевой компании - исполняющая обязанности начальника отдела трудоустройства Волховской биржи труда Ирина Михайлова; "Мисс талант" - ведущий инспектор Сосновоборской биржи труда Анастасия Баранова. Титул "Вице-краса службы занятости" и "Приз зрительских симпатий" завоевала инспектор Сланцевской биржи труда Анастасия Дубровина.

Корону победительницы завоевала ведущий специалист сектора профессионального обучения и профессиональной ориентации комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Корсак.

Конкурс красоты "Краса службы занятости" организован комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области.

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