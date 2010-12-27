Студенты рассчитали индекс счастья жителей Ленинградской области

Данный проект будет участвовать в федеральном конкурсе.

В Ленинградской области в конкурсе по представлению бюджета для граждан выиграли студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В номинации "Бюджет: сколько я плачу и что получаю?", они представила проект "Сколько стоит счастье?". Ребята рассчитали индекс счастья для жителей разных районов Ленинградской области. В номинации "Бюджетный квест" студенты экономического вуза представили образовательный проект "Формирование бюджета страны". Он помомжет обучать старшеклассников и первокурсников основам бюджетной системы в интерактивной форме. Эти проекты будут участвовать в туре уже федерального конкурса.

Мы благодарны всем конкурсантам за участие и проявленный интерес. Областной конкурс помогает нам найти новые нестандартные решения по представлению финансовой информации в максимально удобных и доступных форматах. Роман Марков, председатель комитета финансов

Творческий конкурс по представлению бюджета для граждан проводится в Ленобласти с 2016 года.

На прошлой неделе чемпион России по пахоте получил главный приз в Ленобласти.

Фото: pixabay.com