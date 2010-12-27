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Чемпион России по пахоте получил главный приз в Ленобласти
Сегодня, 8:44
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nastya960
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Чемпион России по пахоте получил главный приз в Ленобласти

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Организаторы передали ему трактор Agrolux 4.80.

В Ленинградской области состоялось награждение победителя Седьмого чемпионата России по пахоте механизатору племзавода "Приневское" Александра Дерюгина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Конкурс проходил в июне во Владимирской области и вот, наконец-то, лучшему пахарю России организаторы передали трактор Agrolux 4.80. Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что это долгожданная победа и серьезное достижение для всего аграрного сектора Ленинградской области. Он поблагодарил за это руководство племенного завода "Приневское".

Александр Дерюгин — многократный победитель областного конкурса пахарей. Он уже несколько раз представлял регион на всероссийских соревнованиях. За это время ленинградский механизатор становился третьим в пахоте и первым в конкурсе по мастерству вождения трактора. В этом году он отправится на международные соревнования в Германию.

Ранее мы сообщали, что пенсионер из Германии посетил все города ЧМ-2018 на своем тракторе.

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: agrolux 4 80 , земля , конкурс , ленобласть , пахарь , трактор
Категории: Лента новостей

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