В Ленобласти завершили благоустройство первого в 2024 году двора

Решение о ремонте было принято на основе предложений местных жителей, которые обратились в администрацию.

Двор на улице Комсомольская, дома 10 и 10/1 был отремонтирован в рамках региональной программы. Здесь были проведены различные работы: от укладки безопасного покрытия и установки бордюров до посадки кленов, сирени и чубушника, от электромонтажа и создания велопарковок до установки скамеек, качелей, пергол, досок для рисования, столов для пинг-понга, игровых комплексов, шведских стенок и турников.

Решение о ремонте было принято на основе предложений местных жителей, которые обратились в администрацию.

В 2024 году в Ленинградской области запланировано благоустройство 26 дворов. Список территорий, которые будут отремонтированы, можно найти по ссылке. Кроме того, в рамках национального проекта, включая победителей Всероссийского конкурса, в регионе будет благоустроено 115 общественных пространств.

Ранее в Ленобласти учредили координационный совет по развитию благотворительности.

Фото: Правительство Ленобласти