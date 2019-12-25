В Ленобласти учредили координационный совет по развитию благотворительности

Также был утвержден состав нового координационно-совещательного органа.

Губернатор Ленинградской области принял решение о создании координационного совета по вопросам развития благотворительной деятельности. Пресс-служба администрации региона сообщила об этом 9 июля.

Глава региона подчеркнул, что основной целью совета будет разработка мер для формирования культуры благотворительности. Совет призван изменить отношение к волонтерству, благотворительности и любой помощи, сделав их нормой поведения.

Также был утвержден состав нового координационно-совещательного органа. Председателем стал губернатор Александр Дрозденко, его заместителями – председатель комитета финансов Роман Марков и председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Кроме того, в совет вошли еще 24 человека – руководители крупных предприятий, представители Общественной палаты, волонтерских организаций, руководители профильных комитетов областной администрации и другие.

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Фото: Правительство Ленобласти