В Ленобласти заработал первый инкубатор индейки за 2,7 млн рублей

Теперь в год планируется производить более 4 тысяч тонн мяса индейки.

Ленобласть налаживает производство собственного мяса индейки. Первый отечественный инкубатор индейки начал работу в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Оборудование рассчитано на производство 35 тысяч цыплят за один цикл. Ранее птенцов всегда завозили из Европы, но после появились проблемы с поставками. Теперь в год планируется производить более 4 тысяч тонн мяса индейки. В Ленобласти в 2021 году произвели 291 тысячу тонн мяса птицы, из них мяса индейки оказалось 3,8 тысячи тонн.

Стоимость нового инкубационного комплекса – 2,7 миллиона рублей.

Также в Ленобласти в 2022 году будет производиться 3,5 млрд штук яиц.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти